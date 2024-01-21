Электрические грузовики стали популярными среди водителей

Все больше водителей коммерческих грузовиков отдают предпочтение электрогрузовикам перед дизельными автомобилями, отмечая их управляемость, ускорение, плавность и бесшумность работы, пишет The Washington Post. Эти водители, которые в основном работают на местных или региональных маршрутах в США, считают, что электрогрузовики имеют ряд преимуществ перед своими традиционными аналогами.

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Хари Бертон, водитель электрического Volvo VNR в транспортной компании IMC в районе Лос-Анджелеса, говорит, что «все, кто ездил на EV, не хотят возвращаться на дизель». Он особенно ценит плавность и бесшумность электрических грузовиков, которые, по его мнению, делают вождение более приятным.

Майк Рет, исполнительный директор Североамериканского совета по эффективности грузоперевозок, поддержал мнение Бертона, заявив, что многие водители отмечают, что электрогрузовики легче переносят нагрузку на их организм благодаря снижению вибрации и облегчению рулевого управления. Он считает, что электрогрузовики могут помочь снизить текучесть кадров и привлечь новых водителей в индустрию грузоперевозок.

Хотя электрогрузовики набирают популярность на местных и региональных маршрутах, они сталкиваются с проблемами, когда речь идет о больших расстояниях. Максимальный запас хода электрических грузовиков сегодня обычно составляет около 400 км, что недостаточно для дальних грузоперевозок.