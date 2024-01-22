Перечислены страны, куда "Кама" планирует экспортировать электрокар "Атом"

Компания «Кама», которая занимается разработкой российского электромобиля, раскрыла планы по экспорту. Автомобиль будут поставлять по крайней мере в три страны — Узбекистан, Иран и Индонезию. При этом до начала производства Атома еще далеко: его планируют запустить в 2025 году.

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Также стало известно, что операционную систему электрокара — Atom OS, будут предоставлять для других электромобилей. «Кама» разрабатывает ее с нуля. Система позволит управлять автомобилем с приложения на смартфоне.

Специально для Атома создают также платформу и силовые агрегаты. Автомобиль получит синхронный электродвигатель на постоянных магнитах мощностью 204 лошадиные силы, который сможет разгонять его с места до «сотни» меньше чем за восемь секунд.

Батарея емкостью 77 киловатт-часов обеспечит запас хода около 500 километров. Она выдержит до тысячи циклов зарядки, а зимой будет защищена от холода встроенным нагревателем.