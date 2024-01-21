Mercedes подтвердил технику маленького «Гелика»: без рамы и ДВС

Британский Autocar сумел узнать подробности о компактном кроссовере, который автопроизводитель называет g-Class (с маленькой буквы, чтобы подчеркнуть разницу с настоящим «Гелендевагеном»). Как и ожидалось, «родство» новинки Mercedes-Benz с легендарным рамным внедорожником ограничится дизайном. Ближайший технический аналог будущего g-Class — седан CLA третьего поколения.

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Технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер подтвердил Autocar, что кроссовер g-Class окажется «чистым» электромобилем, а основой послужит та же платформа MMA, которая дебютирует на седане CLA. Однако полной унификации с «младшей» моделью всё-таки не планируется: модули двигателей для g-Class позаимствуют у более крупных «Мерседесов».

Шеф-дизайнер марки Горден Вагенер не скрывает, что по дизайну g-Class будет очень похож на оригинальный рамный внедорожник. Однако использование платформы MMA означает, что в Mercedes-Benz сделали ставку на несущий кузов. Впрочем, акцент на проходимость сохранится, то есть g-Class окажется достаточно способным за пределами асфальта.

Напрямую не сказано, но похоже для «маленького Гелика» готовят 800-вольтовую электросистему с функцией быстрой зарядки, а покупатели смогут выбирать между литий-железо-фосфатными (LFP) и литий-никель-марганцево-кобальт-оксидными (NMC) батареями ёмкостью до 85 киловатт-часов.