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Названа доля проданных подержанных авто со скрученным пробегом в России

В России треть подержанных автомобилей продается со скрученным пробегом. Такую долю продаж назвали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), пишут «Известия».

Названа доля проданных подержанных авто со скрученным пробегом в России
© globallookpress.com

По информации ассоциации, лидером по самой большой доле транспортных средств со скрученным пробегом стал Краснодарский край — там доля составила 24 процента. За Кубанью следуют Самарская, Ростовская и Челябинская области и Башкирия (23 процента), затем Московская и Свердловская области (21 процент) и Татарстан, Санкт-Петербург и Москва (17).

«Вероятность приобрести такую машину в крупных городах меньше, чем на периферии, так как у местных сервисов нет достаточной квалификации и диагностического оборудования», — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По словам президента РОАД, скручивание пробега сильно влияет на цену. Так, у машины Audi A8 с пробегом 47 тысяч километров была указана цена 6,5 миллионов рублей. Реальный пробег легкового авто составил 329 тысяч — из-за этого его стоимость могла бы снизиться на 2,3 миллиона рублей до 4,2 миллиона.

Согласно подсчетам РОАД, общая сумма ущерба для покупателей б/у автомобиля составила 612 миллиардов рублей. Как правило, пробег скручивают на машинах марках Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.

Ранее стало известно, что в России ведется разработка законопроекта, согласно которому предлагается сажать в тюрьму за скручивание пробега. Уголовную ответственность предлагается ввести за повторное скручивание пробега. За такое нарушение будут наказывать сроком от одного до трех лет, также предусмотрены исправительные работы.

Автоновости
Audi A8
Rover
Land Rover
Audi
Mitsubishi
Ян Хайцеэр
Ford
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры"
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