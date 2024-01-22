Названа доля проданных подержанных авто со скрученным пробегом в России

В России треть подержанных автомобилей продается со скрученным пробегом. Такую долю продаж назвали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), пишут «Известия».

По информации ассоциации, лидером по самой большой доле транспортных средств со скрученным пробегом стал Краснодарский край — там доля составила 24 процента. За Кубанью следуют Самарская, Ростовская и Челябинская области и Башкирия (23 процента), затем Московская и Свердловская области (21 процент) и Татарстан, Санкт-Петербург и Москва (17).

«Вероятность приобрести такую машину в крупных городах меньше, чем на периферии, так как у местных сервисов нет достаточной квалификации и диагностического оборудования», — пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По словам президента РОАД, скручивание пробега сильно влияет на цену. Так, у машины Audi A8 с пробегом 47 тысяч километров была указана цена 6,5 миллионов рублей. Реальный пробег легкового авто составил 329 тысяч — из-за этого его стоимость могла бы снизиться на 2,3 миллиона рублей до 4,2 миллиона.

Согласно подсчетам РОАД, общая сумма ущерба для покупателей б/у автомобиля составила 612 миллиардов рублей. Как правило, пробег скручивают на машинах марках Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.