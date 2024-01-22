В открытой базе Минпромторга КНР раскрыли внешность и характеристики Magotan — пятиметрового автомобиля от совместного предприятия FAW-Volkswagen. В актуальном поколении VW Magotan представляет собой «клон» европейского Passat B8, но новая модель совершенно другая: с оригинальным четырёхдверным пятиместным кузовом и пока безальтернативной технической начинкой.

Длина/ширина/высота «второго» Volkswagen Magotan равны соответственно 4990/1854/1487 миллиметрам, колесная база — 2871 миллиметр. Таким образом, китайский седан крупнее европейского «Пассата» B9 в двухобъёмном кузове! Разница по расстоянию между осями — три сантиметра в пользу «Маготана», а общая длина больше аж на восемь сантиметров.

Мотор.ру

Мотор.ру

Само собой, новый седан разделил платформу MQB с «глобальным» Passat-универсал, но общих кузовных деталей нет, а одинаковые разве что задние фонари. По моторной гамме Magotan не уникален: под капотом 220-сильная «турбочетвёрка» 2.0 TSI, которая давно локализована в Китае и ставится на целую плеяду моделей. Интересно, что пока «младших» двигателей для «Маготана» не заявлено.