Ожидаемый в России кроссовер Jetour T2 официально получит версию для бездорожья

В Китае сертифицировали «хардкорную» модификацию новинки суббренда Chery. Кроссовер Jetour T2 (известен в Поднебесной, как Traveler) предложат с заводским пакетом повышенной проходимости: поменяется внешность, добавятся атрибуты хардкорных вездеходов, будет перенастроена система полного привода. Новинка поступит в продажу только с 2,0-литровым 254-сильным двигателем.

Отличий от исходного Jetour достаточно: установлены стальные бамперы, «грязевые» покрышки с бедлоками и специальные диски с декором под крепление одной центральной гайкой, на крыше появился мощный металлический багажник. Поменялась решётка радиатора, на капоте добавилась прорезь, хотя сам турбомотор SQRF4J20 производства Chery тот же.

Мотор.ру

С новыми аксессуарами высота Jetour T2/Traveler выросла на восемь сантиметров, а ширина сократилась на три сантиметра. Заявлено, что настройки муфты BorgWarner в приводе задней оси другие, добавились новые ездовые режимы, а калибровки электронной имитации блокировок дифференциалов прописаны заново. Внедорожный кроссовер может выпускаться под названием Silver Dragon Wings.