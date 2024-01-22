Обновленный Volkswagen Golf полностью рассекречен до премьеры

Портал Cochespias поделился снимками версий GTI и GTE, причём неизвестный фотограф запечатлел хэтчбеки и снаружи, и изнутри, и крупным планом. Главная потеря «восьмого» Volkswagen Golf — исчезновение сотовидных дневных ходовых огней. В остальном доработки типичны для рестайлинга: другие бамперы, светотехника и колёсные диски, новая палитра цветов и декоративных элементов.

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Кузовные панели обновление Volkswagen Golf не затронуло. Особенность рестайлинговых пятидверок — задняя светотехника с рисунком дневных ходовых огней в виде полосок. Фары ещё больше «сливаются» с решёткой радиатора, а на бампере появились «клыки», обрамляющие воздухозаборник. Базовая версия хэтчбека пока не показана.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Интерьером обновлённого «Гольфа» фирма Volkswagen поделилась сама, а благодаря утечке удалось оценить графику цифровой приборной панели. Изнутри хэтчбек стал похож на электромобили линейки ID. Подробностей о моторной гамме нет, но ожидается, что Golf сохранит актуальные турбомоторы, которые перенастроят в угоду экологии.