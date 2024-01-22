Honda показала посвежевший Civic и анонсировала новый кроссовер Acura

Японский производитель подвёл итоги прошлого года на американском рынке и рассказал о планах для своих брендов на текущий год.

В американском офисе Honda рассказали о результатах по итогам 2023 года. Японская компания в общей сложности реализовала в Штатах 1,3 млн машин своих брендов, что на 33% больше, чем в 2022-м. Прирост на треть в Honda объяснили тем, что «стабилизировалось производство и ослабли проблемы с логистикой». Ещё производитель рассказал о том, что по итогам прошлого года самым продаваемым гибридным автомобилем в США стал Honda CR-V Hybrid, он разошёлся по стране тиражом в 197,3 тыс. единиц.

Колеса.ру

В «штатном» подразделении предполагают, что в 2024 году продажи автомобилей бренда Honda составят около 1,3 млн экземпляров, а на модели Acura придётся ещё примерно 150 тыс. единиц. В этом случае совокупный показатель окажется больше примерно на 10-12% по сравнению с результатом 2023-го.

В компании рассказали о том, что в конце текущего года дебютирует совершенно новый компактный кроссовер Acura. Известно, что в иерархии бренда он займёт место модели начального уровня наряду с Integra. Подробности об этом автомобиле появятся позже, пока что в компании не рассекретили даже его названия.

Колеса.ру

Ещё в компании напомнили о том, что дилеры Acura в феврале начнут принимать заказы на полностью электрический паркетник ZDX. Кроссоверы RDX и MDX в текущем году получат ряд обновлений. Кстати, MDX является самой продаваемой моделью марки в США по итогам 2023-го. Его освежат за счёт изменений во внешности, премиальной аудиосистемы Bang и Olufsen, улучшенного ПО информационно-развлекательной системы, а также другого тачскрина и изменённой центральной консоли.

Американскую модельную линейку Honda тоже ждёт обновление в 2024 году. Так, она уже в ближайшие месяцы пополнится за счёт полностью электрического кроссовера Prologue и паркетника CR-V, работающего на топливных элементах (FCEV). Помимо этого, производитель освежил Odyssey к новому модельному году. Ещё Хонда намерена обновить местный Civic и вернуть ему гибридную версию.

Колеса.ру

В рамках анонса Honda опубликовала одно изображение Civic Hybrid 2025 модельного года. Известно, что такая начинка будет как у седана, так и у хэтчбека. Посвежевший Civic получит ряд изменений во внешности: ему изменят рисунок радиаторной решётки, а также массивного воздухозаборника, интегрированного в нижнюю часть переднего бампера. Ещё модели пообещали «усовершенствования в технологиях», подробности о гибридной установке модели для американского рынка появятся позже. Civic Hybrid доберётся до местных дилеров летом 2024 года.

Колеса.ру