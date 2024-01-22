От платы за ОСАГО хотят освободить часть граждан РФ

Глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что некоторым категориям россиян могут предоставить скидку в 100% на ОСАГО. По его словам, речь идет об инвалидах первой группы, детях инвалидов и лицах, которые осуществляют уход, передает агентство «Прайм».

Политик отметил, что в Госдуме подготовкой соответствующего законопроекта уже занимаются. Он указал на то, что корректировки следует внести в статью закона об обязательном страховании автоответственности.

Нилов также сообщил о планах в скором времени обсудить проект с экспертами и отправить его на заключение в правительство. Кроме того, он подчеркнул, что указанные группы населения выступили за принятие мер в ходе встречи с депутатом.

Глава комитета также напомнил о предоставлении в России скидки в 50% некоторым категориям граждан.