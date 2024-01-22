От платы за ОСАГО хотят освободить часть граждан РФ
Глава комитета по соцполитике ГД Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что некоторым категориям россиян могут предоставить скидку в 100% на ОСАГО. По его словам, речь идет об инвалидах первой группы, детях инвалидов и лицах, которые осуществляют уход, передает агентство «Прайм».
Политик отметил, что в Госдуме подготовкой соответствующего законопроекта уже занимаются. Он указал на то, что корректировки следует внести в статью закона об обязательном страховании автоответственности.
Нилов также сообщил о планах в скором времени обсудить проект с экспертами и отправить его на заключение в правительство. Кроме того, он подчеркнул, что указанные группы населения выступили за принятие мер в ходе встречи с депутатом.
Глава комитета также напомнил о предоставлении в России скидки в 50% некоторым категориям граждан.
Ранее сообщалось, что, по данным страхового дома ВСК и финансового маркетплейса «Сравни», большинство жителей России считают покупку единых страховых полисов автогражданской ответственности (ОСАГО) необходимой. При этом они назвали комфортной для себя их стоимость в 3-5 тысяч рублей.