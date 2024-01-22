В Беларуси показали электрокар на базе кроссовера BelGee X50

Александр Лукашенко посетил завод «БелДжи», где производят кроссоверы BelGee X50 (он же дорестайлинговый Geely Coolray). На базе X50 усилиями Национальной академии наук и Минпрома был разработан прототип электрокара, который и продемонстрировали главе государства. Лукашенко поручил к 1 января 2025 года «создать необходимые технологические мощности для производства тех компонентов, которые используются в электромобилях», и запустить серийную сборку таких машин.

Как сообщает БелТА, «БелДжи» займется сварочными работами, окраской и другими операциями, которые заводом уже освоены. А вот место для доукомплектования электромобиля пока не определено. «Я сегодня не могу точно сказать, где мы это будем его делать, но первые опытные образцы соберут на этом предприятии, — сообщил журналистам вице-премьер Петр Пархомчик. — Мы завершим все вопросы, связанные с испытаниями, и создадим еще одну точку, где в дальнейшем будет производиться электромобиль».

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В течение 2024 года в Беларуси наладят производство компонентов для «национального» электрокара. В частности, специалистам предстоит освоить выпуск шестерен для высокоскоростных редукторов, но пока таких компетенций в стране просто нет. «Мы можем производить шестерни для БелАЗ, МАЗов, грузовой техники, но не можем производить шестерни для легковых автомобилей», — пояснил вице-премьер.

Уже известно, что к проекту привлекут белорусские предприятия — завод «Измеритель» и ОАО «Интеграл», а также предприятие по выпуску электромоторов ОАО «Могилевлифтмаш», которое в настоящее время производит тяговые двигатели для пассажирского и грузового транспорта.

До конца нынешнего года планируется выпустить опытно-промышленную партию электрических кроссоверов на базе BelGee X50 и заняться сертификацией. На вопрос о том, сколько будет стоить белорусский электромобиль, вице-премьер пообещал, что цену постараются сделать «конкурентной».