Представлена зарядка для электрокаров, которая работает на дровах

Компанией Air Burners была представлена уникальная зарядная станция для электромобилей и электроинструментов. Ее особенность заключается в том, что она работает за счет сжигания древесных отходов, передает 4pda.to.

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Речь идет о станции BioCharger. Ее будет удобно использовать при разряженном аккумуляторе и отсутствии электричества, говорится в публикации.

Специалисты указывают на снижение выброса вредных веществ в воздух на 90% и более за счет сжигания древесины в зарядных установках BioCharger. Как уточняется, циркулирующий в печи воздух служит своего рода фильтром. Он не позволяет пропускать крупные фракции сажи. Данный фильтр осаждает их и дожигает.

Подчеркивается, что система вырабатывает 480 кВтч с возможностью опционально увеличить производительность до 700 кВтч. За 60 минут установка может сжигать от 6 до 8 тонн древесины.

В текущий период зарядная станция проходит пилотное тестирование совместно с прототипом 23-тонного гусеничного электрического экскаватора Volvo EC230.