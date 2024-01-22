Volkswagen Bora замечен в продаже в России за 2.2 млн рублей

Volkswagen Bora привозят в Россию по схеме параллельного импорта. Стоимость таких автомобилей начинается с отметки 2.2 млн рублей.

Один из дилеров в Москве предлагает в продаже новые Volkswagen Bora по цене 2 190 000 рублей. В такую сумму оценивается автомобиль 2022 года выпуска. В комплектации заявлен двигатель на 1.5 литра, мощность которого составляет 113 л.с. В паре с атмосферным мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобиль представлен у дилера в комплектации Smooth. Она отличается панелью приборов с парой глубоких вырезов в стиле VW Jetta. В салоне предусматривается система кондиционирования, тканевая отделка и комплект подушек безопасности - передних и боковых. За безопасность эксплуатации также отвечает камера заднего вида. Для удобства маневрирования используются задние датчики парковки.

Автомобиль получил датчик дождя и света, круиз-контроль и систему подогрева зеркал заднего вида. Отличается модель Bora 15-дюймовыми колесными дисками.

Напомним, что модель Volkswagen Bora построена с использованием архитектуры MQB-A0. Аналогичная архитектура используется для автомобилей Polo и Vitrus. Длина кузова седана составляет 4 663 мм, ширина - 1 815 мм, высота - 1 478 мм, а колесная база - 2 688 мм. Разгоняться с места до 100 км/час автомобиль может за 10.9 секунды, а максимальная скорость ограничивается отметкой 195 км/час.