Volkswagen Bora замечен в продаже в России за 2.2 млн рублей

Volkswagen Bora начали продавать в России за 2.2 млн рублей
Volkswagen Bora привозят в Россию по схеме параллельного импорта. Стоимость таких автомобилей начинается с отметки 2.2 млн рублей.
Один из дилеров в Москве предлагает в продаже новые Volkswagen Bora по цене 2 190 000 рублей. В такую сумму оценивается автомобиль 2022 года выпуска. В комплектации заявлен двигатель на 1.5 литра, мощность которого составляет 113 л.с. В паре с атмосферным мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Автомобиль представлен у дилера в комплектации Smooth. Она отличается панелью приборов с парой глубоких вырезов в стиле VW Jetta. В салоне предусматривается система кондиционирования, тканевая отделка и комплект подушек безопасности - передних и боковых. За безопасность эксплуатации также отвечает камера заднего вида. Для удобства маневрирования используются задние датчики парковки.
Автомобиль получил датчик дождя и света, круиз-контроль и систему подогрева зеркал заднего вида. Отличается модель Bora 15-дюймовыми колесными дисками.
Напомним, что модель Volkswagen Bora построена с использованием архитектуры MQB-A0. Аналогичная архитектура используется для автомобилей Polo и Vitrus. Длина кузова седана составляет 4 663 мм, ширина - 1 815 мм, высота - 1 478 мм, а колесная база - 2 688 мм. Разгоняться с места до 100 км/час автомобиль может за 10.9 секунды, а максимальная скорость ограничивается отметкой 195 км/час.
Ранее в России уже предлагалась модель Volkswagen Bora. Тогда стоимость автомобиля была немного выше - от 2 500 000 рублей. В 2022 году производитель провел обновление модели. Тогда автомобиль получил измененный внешний вид и новый силовой агрегат в базовой версии. Сейчас Volkswagen Bora поставляются на рынок России из КНР по схеме параллельного импорта. Напомним, что марка Volkswagen не представлена в стране официально.