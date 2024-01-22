У автодилеров России появилась партия седанов марки Volkswagen. Модель Lavida выпускается на предприятии FAW-Volkswagen.

В России можно приобрести седаны Volkswagen Lavida. Данная модель входит в один класс с российским Lada Aura. Иномарка уже реализуется в дилерских центрах в Москве, Владимире и Челябинске. Стоимость начинается с отметки 2 930 000 рублей, а максимальная комплектация оценивается в 3 340 000 рублей. В продаже уже есть около 10 автомобилей, выпущенных в 2023 году.

В качестве силового агрегата для модели используется бензиновый турбированный мотор, рабочий объем которого равен 1.5 литра, а мощность - 160 л.с. В связке работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG. Аналогичная трансмиссия использовалась для других моделей марки Volkswagen, которые ранее поставлялись на рынок России.

До дилеров добрался седан в спортивной комплектации Star Edition. Такие автомобили имеют отличительные особенности. Одна из них - решетка радиатора с мелкими ячейками. Здесь же размещена светодиодная полоса. Автомобиль оснастили переработанными бамперами, 16-дюймовыми колесными дисками. На крышке багажного отделения установлен спойлер черного цвета. Такое же оформление предусматривается и для корпусов зеркал заднего вида.

В салоне установлена система кондиционирования, предусматривается отделка экокожей. Мультируль получил кожаную оплетку. Для мультимедийного комплекса используется дисплей на 8 дюймов. В списке опций также есть система бесключевого доступа в салон, функция запуска мотора с кнопки, светодиодная оптика и люк с электроприводом. Автомобиль оборудовали камерой заднего вида и датчиками парковки.