Задолго до появления компании Amtrak в Нью-Йорке существовал поезд Empire State Express, который курсировал между Буффало, штат Нью-Йорк и районом Нью-Йорка Манхэттеном.

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Поезд был одним из первых скоростных пассажирских поездов дальнего следования в США. Эмпайр-Стейт-Экспресс начал свой первый рейс 7 декабря 1891 года.

Своё название он получил не потому, что это был безостановочный поезд между Буффало и Манхэттеном, а скорее из-за короткого времени, которое требовалось для поездки между ними двумя городами.

Carakoom

Расстояние в 461 милю (740 километров), поезд смог совершить за 7-8 часов. В настоящее время это может показаться не таким уж впечатляющим, но в 1891 году это был впечатляющий показатель.

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Поезд Empire State Express, был частью так называемой Нью-Йоркской центральной и Гудзонской железной дороги. В 1914 году название было изменено на Центральную железную дорогу Нью-Йорка. В то время Empire State Express, стал флагманским поездом Центральной Нью-Йоркской железной дороги и железной дороги реки Гудзон.

На протяжении почти столетия, с 1839 по 1936 год, поезда курсировали по Вашингтон-стрит в центре Сиракузы, за что город получил прозвище «город с поездами на улицах».

Carakoom

На пике популярности по этому маршруту курсировало около шестидесяти поездов, но ситуация стала неуправляемой из-за шума, грязи и загрязнений. В 1936 году эпоха поездов на городских улицах завершилась с введением надземной железной дороги и новой станции.