Марка Evolute раскрыла комплектацию нового семейного кроссовера i-Space

Evolute i-Space оснащён последовательной гибридной силовой установкой мощностью 287 л.с. и крутящим моментом 435 Нм, в состав которой входит аккумулятор ёмкостью 17,5 кВт·ч. Суммарный запас хода составляет 1150 км, в режиме без ДВС кроссовер может проезжать до 87 км. Средний расход топлива - 5,5 литра на 100 км.

Комплектация только одна. В её состав входят светодиодная оптика, салон с отделкой из экокожи, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, приборная панель с дисплеем 7 дюймов, аудиосистема с 12 динамиками и усилителем, система камер кругового обзора, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ, климат-контроль на две зоны, зимний пакет, передние сиденья с электрорегулировкой (водителя в шести направления, пассажира - в четырёх), круиз-контроль, система слежения за объектами в "мёртвых" зонах, беспроводная зарядка, системы предупреждения о столкновении, ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС, передние подушки безопасности, передние шторки безопасности и эйрбеги.