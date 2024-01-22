В Москве расширили зону платных уличных парковок

В Москве с 22 января в зону платных парковок вошли еще 50 участков улиц. Об этом сообщается на сайте столичного Департамента транспорта.

С сегодняшнего дня площадки для стоянки автомобилей расширились в Мещанском, Басманном и Савеловском районах, а также в Аэропорте, Измайлове, Печатниках, Строгине, Ясеневе и других территориях. Их жители могут оформить разрешение на портале mos.ru и парковаться бесплатно. Документ выдадут в течение шести дней.

Еще 31 участок улиц, в том числе отдельные дома, войдет в платную зону с 22 февраля. Среди них — Хорошевский, Головинский и Беговой районы, Сокол и Марьина Роща.»Эти решения позволили сделать дороги свободнее, а для местных жителей стало больше доступных мест для стоянки возле дома», — отметили в Дептрансе.