Путину доложат о переводе чиновников на российские авто до 1 февраля

Как сообщает пресс-служба правительства России, до 1 февраля текущего года будет направлен доклад президенту страны Владимиру Путину о том, как выполняется его поручение пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом пишет ТАСС.

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В августе 2020 года Путин указал, что все российские чиновники должны использовать отечественные автомобили, а через месяц он дал официальное поручение о приоритетном использовании российских машин госслужащими. Ответственность за выполнение поручения была возложена на правительство, Управление делами президента РФ и губернаторов.

По данным Управления делами президента РФ, уже закуплено 105 автомобилей Lada Vesta для чиновников, которыми заменят иностранные машины, выработавшие свой ресурс.

Выбывшие импортные авто будут проданы на торгах, а полученные средства будут направлены на закупку нового транспорта и оборудования к нему. В этом году Управление делами президента планирует расширить список приобретаемых моделей.

Управление делами президента РФ включает федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат», которое обеспечивает автотранспортное обслуживание высших органов государственной власти.