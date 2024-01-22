Появились новые фотографии внедорожника Haval H9

На родине вездеход нового поколения ждут в продаже в первой половине года, а на наш рынок он должен выйти в конце лета. Модель будет доступна с бензиновым и дизельным моторами.

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Без камуфляжа рамный внедорожник Haval H9 второй генерации засветился еще в конце прошлого года, причем в России: тогда в Сеть выложили презентационный слайд, который продемонстрировали местным дилерам. Официальные изображения китайской версии сама марка распространила неделю назад, одновременно появились сертификационные снимки. Теперь же в Поднебесной опубликованы фирменные «живые» фотографии «второго» Haval H9. Напомним, предыдущий вездеход в строю с 2014 года, а в 2019-м он прописался на тульском заводе Хавейла. На родине модель пережила несколько рестайлингов, последний там провели в 2021-м (российский вариант обновляли по отдельной программе).

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Облик нового внедорожника оформили в стиле брутальных кроссоверов Haval: в частности, рамный SUV выглядит, как увеличенная копия Haval Raptor (он же Menglong). Фишки H9 – круглые светодиодные фары, помещенные в квадратные рамки, внушительная радиаторная решетка с горизонтальными хромированными плашками и крупной надписью Haval, раздвоенные задние фонари в черных вертикальных блоках. На распашной багажной двери может быть не только запаска, но и бокс для хранения. В Китае модели положены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса.

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Согласно документам минпрома КНР, длина предназначенного для домашнего рынка нового Haval H9 варьируется от 4950 до 5070 мм (в зависимости от наличия фаркопа, наружных запаски или бокса), ширина – 1960 или 1976 мм, высота – 1930 мм. Колесная база по сравнению с предшественником выросла на 50 мм до 2850 мм. Любопытно, что в слайде для российских дилеров у «второго» H9 иные габариты: 4859/1934/1853 мм (расстояние между осями не раскрыто).

Официальных фотографий интерьера еще нет. Впрочем, в РФ его тоже уже продемонстрировали, и внутри Haval H9 опять же подражает Raptor: тут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, вертикальные дефлекторы обдува по бокам. На нашем рынке новый Haval H9 будет исключительно семиместным, тогда как в Китае для модели еще заявлена пятиместная версия.

Колеса.ру

Внедорожник второго поколения предложат с бензиновым турбомотором 2.0 и новым турбодизелем 2.4. И в РФ, и в Китае мощность первого двигателя составляет 224 л.с., он сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Дизель на китайской версии выдает 186 л.с., на российской – 184 л.с., этот мотор комплектуется 9АКП. В РФ модель будет иметь полный привод с понижающей передачей и двумя блокировками.