Лукашенко приказал «дружить с Китаем» и насытить рынок автомобилями к 2025 году

Во время посещения предприятия «Белджи» в Борисовском районе белорусский лидер Александр Лукашенко потребовал от правительства и профильного министерства страны «кровь из носа» удовлетворить спрос населения на местные автомобили, передает агентство БелТА.

© Пул первого

Он отметил, что в стране неплохо работают производства грузовиков, самосвалов, автобусов, но менее развито производство легковых авто.

«В этой линейке должен быть легковой автомобиль. Это для людей. Нам надо дойти до каждого человека. Это Джили. Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Главная задача правительства и министра — кровь из носа удовлетворить спрос».

Если спрос людей не удовлетворить, свято место пусто не бывает, придут конкуренты, отметил Лукашенко. Поэтому надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта.

Производство легковых машин в стране развивается в основном по двум направлениям: «Белджи» (Джили) и «Юнисон» (Хунцы).

Главное, не «растопыриться», не бросаться сейчас на все марки в мире, а то «Форд, Мерседес предложат, Тойота, и Ниссан и другие». Белорусский президент отметил, что сегодня Китай надежный партнер, с Джили наладили сотрудничество, понятно, как работать и нужно продолжать действовать в этом направлении.