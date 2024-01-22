В Госдуме назвали объемы поставок Lada для депутатов
Управление делами президента РФ приобрело партию из 105 автомобилей Lada Vesta, пишет ТАСС.
Там также подчеркнули, что они были закуплены в конце 2023 года за счет средств целевой субсидии. В Управделами обратили внимание на то, что из 105 машин 33 единицы были выделены для обслуживания в дежурном режиме депутатов Государственной Думы и сотрудников аппарата.
В Управделами отметили, что сотрудники органов государственной власти сейчас активно пересаживаются на машины российского производства. Там также подчеркнули, что в стране организовали поэтапную работу по замене находящегося в эксплуатации служебного автотранспорта иностранного производства автомобилями отечественных брендов. Так, власти выполняют указание президента России Владимира Путина о приоритетном использовании российских высоколокализованных автомобилей при обслуживании федеральных государственных гражданских служащих Управлением делами президента РФ, заявили в Управделами.
Ранее «Автоновости дня» со ссылкой на информацию паблика Avtograd News сообщили, что опытно-промышленное производство АвтоВАЗа, занимавшееся ранее изготовлением прототипов перспективных машин и выпуском мелкосерийных моделей, вернулось к работе после восьмилетнего перерыва.