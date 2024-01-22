Российские чиновники призвали нефтекомпании сдержать рост цен на заправках

Российские власти призвали отечественные нефтекомпании сдержать рост цен на заправках. Об этом написал «Коммерсант».

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Главной причиной роста розничных цен на топливо на российских АЗС стало снижение производства бензина на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла». Там произошла поломка одной из двух установок. Оборудование трудно заменить из-за санкций.

На фоне этого цена на топливо росли всю прошлую неделю в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Сейчас они держатся на уровне конца февраля 2023 года.

Котировки Аи-92 выросли на 6,94% (45 315 рублей) с 15 по 19 января, Аи-95 – на 6,17% (до 48 371 рубля).

Сейчас показатели закрепились на уровнях 44 318 и 47 461 рубль соответственно.