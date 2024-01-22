35-летняя женщина по имени Джорджета работает водителем грузовика, и это не мешает ей придерживаться своего образа Барби. Внешность румынки, профессия, а также ее фура розового цвета сделали ее популярной в соцсетях.

Сама женщина говорит, что водит грузовик уже 12 лет. Раньше она работала на дорогах Испании, но недавно вернулась домой, купила собственную машину и начала работать на себя. Вместе с Джорджетой путешествуют две ее кошки, которые помогают ей справиться с одиночеством.