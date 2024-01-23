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Раскрыты цены на ремонт популярных китайских автомобилей после ДТП

Редакция "Авторевю" проанализировала, насколько сложным во всех отношениях будет ремонт китайского автомобиля. Эксперты оценивали ремонт на примере "аварийного" комплекта крупных деталей: облицовка бампера, переднее крыло, фара и капот.

Названы цены на ремонт популярных китайских автомобилей после ДТП
© Российская газета

Первая проблема, с которой можно столкнуться при ремонте "китайца", - поиск запчастей, который затруднён из-за отсутствия свободного доступа к полноценным каталогам. Проще с авто тех марок, которые достаточно давно присутствуют на авторынке, но даже в этом случае обратиться можно будет только к дилерам.

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Но обращение к "официалу" вовсе не означает, что сроки поставок будут короткими: только на поиск некоторые тратят больше суток, пишет издание. Это объясняется не бескомпетентностью сотрудников, а скоростью, с какой работает китайский автопром:

"есть проблемы и с большой номенклатурой вроде бы одной и той же детальной позиции, но для разных модификаций - и даже не годов, а месяцев выпуска автомобиля! И при этом еще поди разберись и с самими каталогами, которые зачастую представляют собой просто бесконечные текстовые таблицы", - поясняется в материале журнала.

Ещё одна проблема - отсутствие "понятных" по качеству и безопасности аналогов.

Ремонт китайского автомобиля не будет стоить дёшево, говорят эксперты, приводя в пример стоимость упомянутого выше набора комплектующих для Lada Vesta - около 80 тысяч рублей. Столько стоит только капот Jetour Dashing. Полный набор обойдётся в 237 тысяч рублей. Чуть дороже бы стоил ремонт Changan Uni-V - 257 тысяч рублей. Сроки поставки запчастей - от двух недель до пары месяцев. Ремонт Tank 300 встанет в 273 тысячи рублей.

Привести в порядок Exeed RX будет стоить 365 тысяч, далее по увеличению бюджета идёт Omoda C5 и Geely Monjaro - около 390 тысяч рублей. Затраты на восстановление Tank 500 составят примерно 440 тысяч рублей. Самыми дорогими в этой компании оказались модели Voyah (Dream, Free) - от 660 до 866 тысяч рублей. Зато для Voyah у дилеров детали оказались в наличии и ждать будет не нужно.

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