Названы цены на ремонт популярных китайских автомобилей после ДТП

Раскрыты цены на ремонт популярных китайских автомобилей после ДТП
Редакция "Авторевю" проанализировала, насколько сложным во всех отношениях будет ремонт китайского автомобиля. Эксперты оценивали ремонт на примере "аварийного" комплекта крупных деталей: облицовка бампера, переднее крыло, фара и капот.
Первая проблема, с которой можно столкнуться при ремонте "китайца", - поиск запчастей, который затруднён из-за отсутствия свободного доступа к полноценным каталогам. Проще с авто тех марок, которые достаточно давно присутствуют на авторынке, но даже в этом случае обратиться можно будет только к дилерам.
Но обращение к "официалу" вовсе не означает, что сроки поставок будут короткими: только на поиск некоторые тратят больше суток, пишет издание. Это объясняется не бескомпетентностью сотрудников, а скоростью, с какой работает китайский автопром:
"есть проблемы и с большой номенклатурой вроде бы одной и той же детальной позиции, но для разных модификаций - и даже не годов, а месяцев выпуска автомобиля! И при этом еще поди разберись и с самими каталогами, которые зачастую представляют собой просто бесконечные текстовые таблицы", - поясняется в материале журнала.
Ещё одна проблема - отсутствие "понятных" по качеству и безопасности аналогов.
Ремонт китайского автомобиля не будет стоить дёшево, говорят эксперты, приводя в пример стоимость упомянутого выше набора комплектующих для Lada Vesta - около 80 тысяч рублей. Столько стоит только капот Jetour Dashing. Полный набор обойдётся в 237 тысяч рублей. Чуть дороже бы стоил ремонт Changan Uni-V - 257 тысяч рублей. Сроки поставки запчастей - от двух недель до пары месяцев. Ремонт Tank 300 встанет в 273 тысячи рублей.
Привести в порядок Exeed RX будет стоить 365 тысяч, далее по увеличению бюджета идёт Omoda C5 и Geely Monjaro - около 390 тысяч рублей. Затраты на восстановление Tank 500 составят примерно 440 тысяч рублей. Самыми дорогими в этой компании оказались модели Voyah (Dream, Free) - от 660 до 866 тысяч рублей. Зато для Voyah у дилеров детали оказались в наличии и ждать будет не нужно.