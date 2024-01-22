В России сильно выросли цена на подержанные легкие фургоны

Подержанные легкие коммерческие автомобили (LCV) за 2023 год подорожали в России на 49%, а новые — на 15%. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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«В IV квартале 2023 года средняя цена на новые легкие коммерческие автомобили выросла на 14,6% по сравнению с IV кварталом 2022 года и достигла 3,6 млн руб. За год средняя цена на подержанные легкие коммерческие автомобили выросла на 49,0% и достигла 1,9 млн рублей», — отмечается в исследовании.

На протяжении года цены на подержанные LCV непрерывно росли. В конце 2022 года средняя цена на такой автомобиль составляла 1,29 млн рублей, к III кварталу 2023-го превысила 1,63 млн рублей, а к концу года достигла 1,92 млн рублей.