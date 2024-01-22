Директор Xiaomi лично распаковал первый электромобиль компании
Директор Xiaomi Лэй Цзюнь снял «распаковку» первого электромобиля компании — SU7 Max. Как сообщает ixbt.ru, на видео также продемонстрировали различные функции транспортного средства.
В ролике глава компании открыл автомобиль с помощью NFC-чипа, приложив часы к двери.
Также было продемонстрировано, как электрокар применяет настройки для конкретного водителя — климатической системы, устанавливает положение сиденья, руля и зеркал заднего вида, графики экрана и прочего. После открытия двери срабатывает доводчик водительской двери и поднимается встроенный в багажник спойлер.
Напомним, что продажи Xiaomi SU7 стартуют в первой половине 2024 года. Стоимость пока не называлась, однако Лэй Цзюнь давал понять, что дешевым автомобиль не будет. Транспортное средство выйдет в двух версиях — SU7 и SU7 Max.
Базовая модель имеет двигатель мощностью 220 кВт и будет разгоняться до 100 км/ч за 5,28 секунды при запасе хода в 688 км. Наилучшая комплектация имеет двигатель мощностью 475 кВт и сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды при запасе хода в 800 км.