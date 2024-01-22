На заводе Haval сфотографировали пять новинок для России

У входа в административное здание тульского завода Haval замечено сразу пять новых моделей брендов, входящих в большую семью Great Wall. Каждая из них может появиться в производстве и в продаже уже в этом году.

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На фото, опубликованном каналом владельцев Haval, замечены Haval H3, Haval H5, Haval F8, Haval H9 второго поколения и Tank 400. В комментариях администраторы сообщества справедливо отметили, что сделанный снимок совершенно не означает, что все эти машины появятся на российском рынке, так как на работу сотрудники могут приехать на любом авто, в том числе на поставленном по параллельному импорту.

Тем не менее, все модели, заснятые на территории завода, были анонсированы в рамках дилерской конференции в конце 2023 года. В мае этого года появится Haval H3, известный также под именем Cool Dog, в августе Haval выведет на рынок огромный H5 на базе пикапа King Kong. Также в августе появится новый Haval H9. Месяцем позже до дилеров доберётся Xiaolong Max, он же Haval F8. Кроме того, в списке был заявлен Haval H7, являющийся вторым поколением Dargo.