В России начали работу над новым транспортным нацпроектом

Российское правительство начало работать над новым национальным проектом «Транспорт», призванным повысить мобильность россиян и помочь освоить рынки дружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

До этого в России реализовывали нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Оба проекта завершаются в 2024 году.

Белоусов назвал нацпроект «Транспорт» первой попыткой создать систему развития транспортной инфраструктуры, которая повысила бы мобильность населения и обеспечила бы грузоперевозки «с учетом освоения новых внешних рынков дружественных стран». В основу нацпроекта легла идея создания единой опорной транспортной сети.

Одна из главных целей проекта — повышение мощностей пассажирской транспортной инфраструктуры более чем в два раза.

Вице-премьер отметил, что на разработку нового нацпроекта уйдет от четырех до пяти месяцев.