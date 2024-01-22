В России начали работу над новым транспортным нацпроектом
Российское правительство начало работать над новым национальным проектом «Транспорт», призванным повысить мобильность россиян и помочь освоить рынки дружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
До этого в России реализовывали нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Оба проекта завершаются в 2024 году.
Белоусов назвал нацпроект «Транспорт» первой попыткой создать систему развития транспортной инфраструктуры, которая повысила бы мобильность населения и обеспечила бы грузоперевозки «с учетом освоения новых внешних рынков дружественных стран». В основу нацпроекта легла идея создания единой опорной транспортной сети.
Одна из главных целей проекта — повышение мощностей пассажирской транспортной инфраструктуры более чем в два раза.
Вице-премьер отметил, что на разработку нового нацпроекта уйдет от четырех до пяти месяцев.
Важным отличием нацпроекта «Транспорт» от предыдущих проектов Белоусов назвал «создание единой системы приоритезации и оценки эффектов от мероприятий с учетом транспортно-экономического баланса».