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Росстандарт отзывает тысячи детских автокресел

Замруководителя Росстандарта Александр Кузьмин заявил об отзыве за последние годы более 4 тыс. детских автокресел. Соответствующей информацией он поделился на пресс-конференции, передают «Известия».

Росстандарт отзывает тысячи детских автокресел
© Unsplash

Как отметил Кузьмин, меры в отношении продукции приняты из-за того, что она не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Кроме того, он указал на отсутствие в ряде случаев необходимых сертификатов на устройства.

В ведомстве подчеркнули, что на рынке можно встретить значительное число подобных детских кресел. Сложившуюся ситуацию назвали серьезной проблемой. Такое положение дел влияет на безопасность детей при поездках на машинах, отметили в Росстандарте.

Как сообщается, не соответствуют стандартам чаще всего устройства, которые поступили в продажу на маркетплейсах.

Ранее в Honda Motor сообщили Минтрансу Японии о решении отозвать 1 138 250 автомобилей в стране для бесплатного ремонта. Как рассказала газета Nippon, проблема заключается в топливных насосах. По словам информированных источников издания, насосы были изготовлены японским производителем автозапчастей. Nippon отмечает, что дефект детали может спровоцировать отказ двигателя во время движения.

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