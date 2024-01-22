Nissan запускает программу реставрации старых Cube

В рамках программы Cube Retro Renovation, которую Nissan запускает в Японии, в салонах марки появится уже снятая с производства модель. Это будет работать так: владелец Сube продает машину Nissan, специалисты компании полностью ее восстанавливают, меняют изношенные детали, оснащают современной мультимедийной системой, а затем выставляют в официальном дилерском центре.

© Мотор.ру

Nissan анонсировал появление в продаже 20 отреставрированных Сube. Каждый из этих автомобилей компания выкупила примерно за 700 тысяч иен, что в пересчете по курсу сегодняшнего дня составляет 420 тысяч рублей. Еще в 850 тысяч иен (примерно полмиллиона рублей) обошелся ремонт и переоснащение машин. Согласно сайту Nissan, восстановленный Cube с дополнительным оборудованием, вроде багажника на крыше и колесных дисков, обойдется примерно в в два с небольшим миллиона иен (1,3 миллиона рублей). Есть и более доступный вариант без допопций за 1,23 миллиона иен (800 тысяч рублей).

Nissan Cube — хэтчбек кубической формы (отсюда и название), который выпускался с конца 90-х по 2019 год. Первые два поколения модели продавались в Японии, но в третьем поколении Cube добрался до США и Европы. Модель собрала несколько наград, например, в 2010-м была признана «лучшим мини-MPV» по версии IIHS (Американский страховой институт дорожной безопасности), в том же году попала в топ-10 лучших автомобилей для путешествий (Kelley Blue Book), а также была отмечена за дизайн и признана самой комфортной машиной для перевозки собак.