Автодилер спрогнозировал уход некоторых китайских брендов из России
Глава дилерского холдинга "Борисхоф" Тимофей Гераськин в рамках выступления на конференции "Автомаркетолога" спрогнозировал уход в 2024 году некоторых китайских брендов из России, сообщает "Автопоток".
По его мнению, необходимые для закрепления на рынке инвестиции вырастут и не все производители, которые радостно пришли в Россию, справятся с затратами на фоне низких объемов продаж.
Он также заявил, что продажи китайских электромобилей и гибридов в 2024 году на уровне 25 000 машин. В 2023 году таких электромобилей продали 14,5 тысяч штук.
В 2024 году китайские бренды в совокупности планируют реализовать в России порядка 1,17 млн автомобилей при прогнозируемом объеме рынка в 1,3 млн машин по оптимистичному сценарию - это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году (около 550 тысяч штук).
Ранее президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил о том, что автомобильный рынок РФ на 50% состоит из моделей китайских брендов. По его словам, переизбыток машин на рынке приведет к "войне скидок" и к банкротству дилеров.