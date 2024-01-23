Автодилер спрогнозировал уход некоторых китайских брендов из России

Глава дилерского холдинга "Борисхоф" Тимофей Гераськин в рамках выступления на конференции "Автомаркетолога" спрогнозировал уход в 2024 году некоторых китайских брендов из России, сообщает "Автопоток".

По его мнению, необходимые для закрепления на рынке инвестиции вырастут и не все производители, которые радостно пришли в Россию, справятся с затратами на фоне низких объемов продаж.

Он также заявил, что продажи китайских электромобилей и гибридов в 2024 году на уровне 25 000 машин. В 2023 году таких электромобилей продали 14,5 тысяч штук.

В 2024 году китайские бренды в совокупности планируют реализовать в России порядка 1,17 млн автомобилей при прогнозируемом объеме рынка в 1,3 млн машин по оптимистичному сценарию - это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году (около 550 тысяч штук).