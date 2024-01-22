Автомобили марок Ford и Lincoln получат новую мультимедиа

Первым её получил кроссовер Lincoln Nautilus нового поколения. Комплекс Digital Experience включает широкоформатную панель диагональю 48 дюймов и центральный дисплей на 11,1 дюйма. Он работает заметно быстрее предыдущей Sync 4, позволяет настраивать интерфейс и поддерживает водительские профили. Через новую мультимедиа можно даже играть в игры. Причем к головному устройству цепляется и гейм-контроллер, и клавиатура.

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Компания Ford представила новую мультимедийную систему Digital Experience. Мощность её процессора выросла в пять раз по сравнению с нынешней Sync 4. Графика обрабатывается в 14 раз быстрее. Мультимедиа получила в четыре раза больше оперативной памяти, а также отметилась восьмикратным увеличением объема внутреннего накопителя. По словам Ford, бо́льшую часть программного обеспечения они разработали сами, поэтому частота выхода обновлений, которые будут доставляться, конечно же, «по воздуху», увеличится.

Ford

Ford

Ford

Ford

Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay, Android Auto, связь 5G, Wifi, а также сторонние приложения, в том числе для стриминга музыки и прослушивания аудиокниг. Теперь их загрузка происходит отдельно от системных апдейтов, так что скорость будет выше, чем раньше. Кроме того, для каждого водителя можно создать отдельный профиль: он включает список любимых приложений, контактов, часто посещаемых мест, настройки положений сиденья, руля и зеркал. Приоритет в Digital Experience отдается голосовому управлению через Google Assistant либо Amazon Alexa. В качестве стандартного навигатора используется Google Maps.

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