В США запустили производство роскошного электромобиля Cadillac Celestiq

Производство роскошного электромобиля Cadillac Celestiq было запущено в США, спустя год с момента его представления в октябре 2022 года.

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Cadillac Celestiq собирается вручную в Глобальном техническом центре GM в Уоррене, штат Мичиган. Ожидается, что цена каждого автомобиля составит примерно 340 000 долларов (30,12 млн рублей по текущему курсу). Несмотря на высокую цену, по данным руководителей GM в декабре, эта модель уже продана на следующие 18 месяцев. информацию об этом опубликовали журналисты издания SPEEDME.RU.

Celestiq предлагает покупателям разнообразие модификаций. Основой автомобиля является платформа GM BEV3 с архитектурой Ultium EV, аналогичная той, что используется в GMC Hummer EV и Honda Prologue. Ультра-роскошный электромобиль оснащен аккумулятором на 111 кВт-ч и двумя электродвигателями, обеспечивающими мощность 600 лошадиных сил и крутящий момент 640 Нм. Это позволяет разгоняться с 0 до 97 км/ч за 3,8 секунды.