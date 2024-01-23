Появились фото нового кроссовера Chery в камуфляже

Компания Chery проводит дорожные испытания нового кроссовера, который известен под индексом Т28 и будет полностью рассекречен весной.

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Кузов прототипа оклеен камуфляжной плёнкой, но можно рассмотреть узкие фары, частично - рисунок решётки радиатора. Также виден узор на задних стойках, который очень похож на тот, который имеет Chery Tiggo 9.

По предварительной информации, T28 и Tiggo 9 базируются на одной и той же платформе T2X, но новинка должна быть немного крупнее, причём увеличение может быть достигнуто за счёт увеличения колёсной базы.

Однако есть в вопросе тестовых машин и разночтения. Например, на свежих фото - тот же автомобиль, который попадал в объективы в конце 2023 года, и тогда "шпионы" говорили, что это T8, который будет выпускаться под отдельным брендом Fengyun (Amulet).