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Появились "шпионские" фото нового кроссовера Chery. Он не похож на другие модели

Компания Chery проводит дорожные испытания нового кроссовера, который известен под индексом Т28 и будет полностью рассекречен весной.

Появились фото нового кроссовера Chery в камуфляже
© Российская газета

Кузов прототипа оклеен камуфляжной плёнкой, но можно рассмотреть узкие фары, частично - рисунок решётки радиатора. Также виден узор на задних стойках, который очень похож на тот, который имеет Chery Tiggo 9.

По предварительной информации, T28 и Tiggo 9 базируются на одной и той же платформе T2X, но новинка должна быть немного крупнее, причём увеличение может быть достигнуто за счёт увеличения колёсной базы.

Однако есть в вопросе тестовых машин и разночтения. Например, на свежих фото - тот же автомобиль, который попадал в объективы в конце 2023 года, и тогда "шпионы" говорили, что это T8, который будет выпускаться под отдельным брендом Fengyun (Amulet).

Больше ответов и конкретики стоит ожидать уже в течение ближайших месяцев. Премьера запланирована на апрель, её проведут в рамках Пекинского автосалона, но традиционно китайцы поделятся подробностями раньше.

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