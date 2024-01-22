Продающийся в России Aito M7 назван автомобилем года в Китае

Пользователи одной из крупнейших соцсетей Китая Weibo признали "Автомобилем года" в Китае кроссовер Aito M7, который доступен и на российском рынке. Об этом сообщают "Китайские автомобили".

Организаторы конкурса попросили пользователей соцсети рассказать о своем опыте владения автомобилями, вышедшими на рынок в 2023 году. На основе историй пользователей Weibo был сформирован список из 150 моделей, который впоследствии сократили до "шорт-листа" из 60 автомобилей. После этого организаторы спросили представителей различных автомобильных брендов о том, какая из новинок является лучшей и сократили число претендентов до 30. Из них лучший автомобиль года выбрало жюри из шести судей.