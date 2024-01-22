В России отложили строительство новых дорог

Правительство России решило отложить завершение строительства новых дорог в нескольких регионах.

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При этом реконструкцию некоторых участков, наоборот, планируют завершить раньше изначально намеченных сроков. Так, сдвинуть сроки сдачи федеральных трасс было решено в Московской, Ленинградской и Пензенской областях, а также в Северной Осетии.

Власти решили отложить ввод в эксплуатацию нового участка трассы М5 «Урал» с 2024 на 2025 год. В Ленинградской области также было решено перенести завершение реконструкции трассы А-181 с текущего года на 2026-й, а окончание реконструкции Санкт-Петербургского южного полукольца сдвинули на 2027 год.

В Пензенской области решили на год сдвинуть сроки строительства участка трассы М5, а в Северной Осетии на 2026 год перенесли открытие обхода Владикавказа в составе трассы Р-217. При этом в Астрахани, Татарстане и Подмосковье некоторые трассы, напротив, доделают раньше заявленных изначально сроков.