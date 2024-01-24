Китайский холдинг Sinomach откроет в России автосервисы

«В Китае наша компания Sinomach занимается не только продажей автомобилей, есть много дополнительных услуг, таких как автосервисы и автострахование. Если у нас будет успех с первой деятельностью в России (дистрибуция автомобилей), то мы организуем автосервисы и автострахование», — пояснил господин Сяо.