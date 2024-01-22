Стало известно, почему в России упали продажи автомобилей

Запасы нереализованных автомобилей в России у некоторых марок достигли двухмесячного уровня продаж, пишет портал 74.ru. Отмечается, что россияне ждут скидок, а дилеры все охотнее демпингуют, однако эксперты считают, что предпосылок для удешевления нет.

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В текущих условиях можно в среднем прогнозировать объем рынка по итогам 2024 года в районе 1,2–1,3 млн проданных автомобилей. Рост цен в наступившем году продолжится, но без резких и существенных изменений, — заявил директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.

По некоторым оценкам, до трети ввезенных в 2023 году автомашин из Китая остались на складах, увеличение стоков фиксируется и у АвтоВАЗа. При этом многие дилеры смотрят на текущее затоваривание как на временное явление.

В сентябре вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов заявлял, что легковые машины могут подорожать в России на 30% в годовом выражении. По его словам, цены на них уже поднялись из-за повышения утильсбора и серьезных колебаний курса рубля, а к концу года автомобили подорожают еще больше.