Chery вывела на российский рынок новый бренд

втопроизводитель Chery объявил о запуске на рынке России нового премиального бренда электрических автомобилей Exlantix. Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе российского представительства компании.

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Там отметили, что РФ станет первым экспортным рынком для данных автомобилей. Старт продаж запланирован на лето 2024 года.

«Первым на рынке будет представлен четырехдверный электрокупе Exlantix ES», — добавили в пресс-службе российского представительства Chery.

Указывается, что автомобиль обладает запасом хода в 650 километров, 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт/ч. Exlantix ES способно восполнить заряд с 30% до 80% за 15 минут.