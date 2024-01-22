Chery вывела на российский рынок новый бренд

Chery выведет на рынок РФ новый электромобиль Exlantix
втопроизводитель Chery объявил о запуске на рынке России нового премиального бренда электрических автомобилей Exlantix. Об этом «Автоновостям дня» сообщили в пресс-службе российского представительства компании.
Там отметили, что РФ станет первым экспортным рынком для данных автомобилей. Старт продаж запланирован на лето 2024 года.
«Первым на рынке будет представлен четырехдверный электрокупе Exlantix ES», — добавили в пресс-службе российского представительства Chery.
Указывается, что автомобиль обладает запасом хода в 650 километров, 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт/ч. Exlantix ES способно восполнить заряд с 30% до 80% за 15 минут.
Также в представительстве подчеркнули, что компания намерена создавать зарядную инфраструктуру на базе дилерских центров в рамках развития бренда в РФ.