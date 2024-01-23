Россияне в декабре потратили на покупку новых авто рекордные 385 млрд руб.

Траты россиян на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года составили рекордные за всю историю наблюдений 385 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 2,6 раза. Об этом сообщается в совместном исследовании "Открытие авто" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в первый зимний месяц жители России потратили на покупку новых машин 384,7 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в ноябре (329,7 млрд рублей), и в 2,6 раза выше уровня годичной давности (в декабре 2022 года - 145,5 млрд рублей).

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Эксперты отмечают, что декабрьский показатель является рекордным за всю историю наблюдения за рынком. Всего же в 2023 году финансовая емкость российского авторынка составила 3,13 трлн рублей, что тоже оказалось новым рекордом. Напомним, что ранее больше всего денег было потрачено в 2021 году (3,05 трлн рублей).

Отмечается, что в декабре на массовые автомобили у россиян ушло примерно в восемь раз больше денег, чем на премиальные. Так, в конце года на покупку машин массового сегмента было потрачено 341,1 млрд рублей, что составляет 88,7% от общей суммы. В свою очередь, автомобили премиум-сегмента обошлись в 43,6 млрд рублей (доля - 11,3%).

Если же рассматривать соотношение продаж, то тут разрыв намного существеннее. В декабре было реализовано 116,4 тыс. автомобилей. В то же время "китайцы" поставили новый рекорд по объему затраченных средств на покупку автомобилей. В декабре было реализовано 72,9 тыс. автомобилей китайских брендов на сумму 257,7 млрд рублей. Как следствие, на долю "китайцев" пришлось уже 67% от всей финансовой емкости, что является новым рекордом. При этом по итогам ноября в деньгах им принадлежало 64,5%.

Другие участники рынка отстают от китайских марок как минимум в 5 раз. Например, на покупку автомобилей отечественных брендов в начале зимы ушло 45,7 млрд рублей, европейских - 39,1 млрд рублей, японских - 22,1 млрд рублей, корейских - 13 млрд рублей, американских - 5,5 млрд рублей.

Об исследовании

Сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку новых легковых машин за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых легковых автомобилей и их продаж за отчетный месяц.