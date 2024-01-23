Новый Audi A7 Avant: первые изображения

Немецкая компания готовит новый универсал, который придёт на смену модели A6 Avant. Тестовые образцы уже попались в объектив фотошпионов, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

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Модель А7 ведёт свою историю с 2010 года, когда состоялась премьера первого поколения автомобиля. Сегодня на конвейере вторая генерация, которую продемонстрировали осенью 2017 года. В обоих поколениях автомобиль предлагается с единственным кузовом — пятидверный лифтбек (не считая специфичного длиннобазного седана A7L, представленного в 2021 году для китайского рынка). Однако в будущем ситуация изменится: немецкий бренд меняет систему наименований, в результате чего чётные индексы отойдут полностью электрическим моделям, в то время как традиционные модели получат нечётные. Таким образом, имя А7 в скором времени получат модели, ныне представленные как А6. Первым из этого семейства на тесты выехал универсал, рендеры которого и представлены в этой статье.

Колеса.ру

Запечатлённые на шпионских фотографиях образцы имеют привычные для марки пропорции, при этом стилистика кузова изменится. Передняя часть выполнена в новом стиле компании, который мы уже видели на тестовых образцах будущей А5. Здесь схожие по форме фары и решётка, разве что последняя сделана существенно более крупной по высоте. Сбоку такие же плавные выступы над колёсными арками и аналогичные дверные ручки, задняя же часть выделяется формой фонарей со своего рода «клыками» по краям. Судя по шпионским фотографиям, в них встроены стоп-сигналы (что отображено на одном из рендеров). От нынешней модели новинку отличает светодиодная полоса во всю ширину крышки багажника. Кстати, похожую заднюю оптику получит будущий кроссовер Audi Q3, рендеры которого мы делали ранее.

О технической части пока нет достоверной информации, вполне возможно, новинка в той или иной степени позаимствует двигатели у нынешней А6. Её моторная гамма включает в себя турбированные бензиновые и дизельные моторы, а также гибридные модификации. Кроме того, есть мощные версии S6 и RS6, о судьбе которых в будущем поколении пока также ничего не известно.

Учитывая визуальную степень готовности автомобиля на шпионских фотографиях, премьеру нового Audi A7 можно ожидать в течение этого года.