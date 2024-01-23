Фотопост: интересные новинки китайских автопроизводителей

Что там у китайцев: новинки из КНР
Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей, и в этом ему серьёзно помогла наша страна. Продукция компаний из КНР остаётся едва ли не единственным вариантом для россиян, желающих приобрести новую иномарку. Поэтому китайские новинки вызывают у нас особый интерес: все они рано или поздно могут попасть в РФ, официально или «параллельно». В этой подборке представлено несколько интересных моделей из Поднебесной, дебютировавших совсем недавно. Среди них есть седаны, лифтбек и кроссовер: естественно, все они в той или иной степени электрифицированы.
Yuanhang
Yuanhang
Yuanhang
Yuanhang
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Wuling
Wuling
Wuling
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Jiyue
Jiyue
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