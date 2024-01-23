Porsche опубликовала эскизы нового Macan следующего поколения

Модель получит электрическую силовую установку и внешность в стиле Taycan, причем именно дизайн стал главной сложностью во время работы над машиной. Причина — баланс между визуальной идентичностью и инновационностью. Так как у «Макана» уже был устоявшийся стиль, задачей было его не испортить и одновременно освежить.

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За несколько дней до премьеры электрического Macan компании Porsche выложила в Сеть дизайнерские эскизы кроссовера, а вице-президент Style Porsche Михаэль Мауэр рассказал, с какими сложностями его команде пришлось столкнуться, работая над машиной. Главным испытанием, по словам Мауэра, стал поиск баланса между узнаваемостью и новизной. Поскольку Macan EV создан на основе уже устоявшегося образа, то необходимо было понять, как сделать его визуально идентичным и в то же время инновационным. В Porsche отказались от бездумного следования новым трендам, но учли предпочтения покупателей в разных уголках планеты. В частности, это касается стран Азии, где количество дисплеев и яркая внешность важнее ездовых качеств.

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В техническом плане электрический Macan будет близок к «Тайкану». Его 800-вольтовая батарея емкостью 100 киловатт-часов обеспечит до 500 километров хода. Два мотора в пике будут выдавать 450 киловатт, или 612 лошадиных сил, и больше 1000 Нм крутящего момента. В зависимости от версии кроссовер получит контроль тяги Porsche Traction Management с лонч-контролем, адаптивные двухклапанные амортизаторы, пневмостойки, систему векторизации тяги и, впервые для модели, поворотный механизм задних колес. Также новинке обещан комплекс активной аэродинамики и низкий, по сравнению с предшественником, коэффициент сопротивления воздуху — 0,25 (было 0,35).

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