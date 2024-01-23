АвтоВАЗ начал готовиться к серийному выпуску модели Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал подготовку к выпуску автомобилей Lada Iskra. На предприятии запустили окраску пластиковых элементов для новой модели. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Летом 2023 года прототип Lada Iskra, который вывели на дорожные испытания, попал на видео в Тольятти. Как рассказывал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, выпуск Iskra планируется начать в конце 2024 года, старт продаж намечен на первый квартал 2025 года. Iskra будет продаваться параллельно с Granta, которую планируется снять с производства после 2026-2027 года.