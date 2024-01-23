Реставратор восстановил трофейный Opel Kapitan 1939 года выпуска

Реставратор из Омска Михаил Засорин восстановил немецкий автомобиль Opel Kapitan, который был выпущен в 1939 году.. Об этом сообщил портал NGS55.ru. На полную реставрацию машины у Засорина ушло несколько лет. Сейчас машина исправна и может передвигаться по городским дорогам.

© Wikimedia Commons

По словам Засорина, после окончания Великой Отечественной войны генералы вывозили из Германии машины. Один из них привез в Омск автомобиль Opel Kapitan. Генерал ездил на машине 20 лет, а потом продал. Машину приобрел рабочий из Крутой Горки. Следующим владельцем стал омский предприниматель, который хотел восстановить машину.

Он отдал машину в автомастерскую. Что-то исправили, но не было некоторых комплектующих.Затем машину выкатили на улицу, где она начала гнить. Реставратор Засорин обратил на машину внимание и предложил предпринимателю продать машину. Произошло это около 4 лет назад.