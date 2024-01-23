Реставратор восстановил трофейный Opel Kapitan 1939 года выпуска

Реставратор из Омска восстановил трофейный Opel Kapitan 1939 года выпуска
Реставратор из Омска Михаил Засорин восстановил немецкий автомобиль Opel Kapitan, который был выпущен в 1939 году.. Об этом сообщил портал NGS55.ru. На полную реставрацию машины у Засорина ушло несколько лет. Сейчас машина исправна и может передвигаться по городским дорогам.
По словам Засорина, после окончания Великой Отечественной войны генералы вывозили из Германии машины. Один из них привез в Омск автомобиль Opel Kapitan. Генерал ездил на машине 20 лет, а потом продал. Машину приобрел рабочий из Крутой Горки. Следующим владельцем стал омский предприниматель, который хотел восстановить машину.
Он отдал машину в автомастерскую. Что-то исправили, но не было некоторых комплектующих.Затем машину выкатили на улицу, где она начала гнить. Реставратор Засорин обратил на машину внимание и предложил предпринимателю продать машину. Произошло это около 4 лет назад.
Засорин принялся восстанавливать машину и искать запчасти. Стоимость каждого стекла для фар обошлась мужчине по 800 евро. Некоторые запчасти для машины пришлось заказывать в ЮАР. Сколько денег ушло на восстановление машины подсчитать сложно, но теперь машина радует Михаила Засорина и жителей Омска.