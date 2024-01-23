Android научил ИИ отвечать на сообщения во время вождения
В ходе презентации телефона Samsung Galaxy S24 компания Google анонсировала обновление и для Android Auto. Система получит новые функции на основе искусственного интеллекта. Они должны сделать общение во время вождения проще и безопаснее, хотя пользователю все равно придется взаимодействовать с мультимедийным экраном — пусть и значительно меньше.
Если собеседник пришлет длинное сообщение или много сообщений подряд, искусственный интеллект Google суммирует написанное и выдаст короткий вариант. Таким образом, водителю не придется отвлекаться на чтение огромных текстов.
Кроме этого, Android Auto сможет предлагать готовые варианты ответов на сообщения. Помимо часто используемых словосочетаний, в ответы можно будет включать, к примеру, данные из Google Maps, чтобы сразу показать собеседнику свое месторасположение и примерное время прибытия.
Действительно ли ИИ облегчит коммуникацию за рулем или же окажется не столь удобным, как обещают в Google, пока неясно. Использование Apple CarPlay и Android Auto за рулем в нынешнем виде уже признавали небезопасным.
Так, в 2020 году их назвали более отвлекающими, чем алкоголь, а в прошлом году General Motors объявила, что в ее будущих электрокарах этих технологий не будет.