Эксперты рассказали, как изменится цена на бензин с 1 февраля

Эксперты, опрошенные Life, считают, что бензин на российских заправках незначительно подорожает в феврале 2024 года. Рост цен связывают с аварией на нефтеперерабатывающем заводе в нижегородском городе Кстово, но НПЗ пообещали быстро восстановить.

Авария на заводе произошла в начале января. В Ростехнадзоре позже сообщили, что причиной аварии стала поломка детали на компрессоре. Этот НПЗ — один из крупнейших в России, он перерабатывает 17 миллионов тонн нефти в год.

Экономист Андрей Лобода подчеркнул, что розничные цены на бензин сдерживаются государством, но они могут незначительно вырасти вслед за оптовыми. По его прогнозу, в первую неделю февраля литр бензина на российских АЗС будет в среднем стоить 55-55,5 рубля.

Частный инвестор Федор Сидоров не ожидает больших изменений стоимости топлива на заправках. Он подчеркнул, что нижегородский НПЗ остановился не полностью, а его мощности планируют восстановить весне. Также эксперт напомнил о заявлении Минэнерго — в министерстве заявили, что до восстановления завода нехватку топлива будут перекрывать, сокращая поставки на экспорт.

Сидоров считает, что в ближайшие два месяца цены на заправках будут меняться в пределах 1,5-2 рубля за литр.

Глава направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский считает, что с 1 февраля цены на заправках вырастут незначительно —в пределах пяти процентов. Он подчеркнул, что у властей есть рычаги контроля — вплоть до запрета экспорта бензина.