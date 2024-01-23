В России появился кроссовер Changan Uni-K iDD за 5,5 млн рублей

У российских автодилеров начали появляться гибридные кроссоверы Changan Uni-K iDD. Об этом сообщает «Автостат». Стоимость новинки в топовой комплектации Tech составляет от 5,5 млн рублей.

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Силовая установка машины объединяет бензиновый турбомотор мощностью 166 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, и электродвигатель мощностью 150 л.с. Тяговой батареи емкостью 30,7 кВт ч хватает на то, чтобы обеспечить запас хода в 135 км только на электричестве. Суммарный запас хода гибридного кроссовера достигает 1 тыс. км. От бытовой электросети на 220 В на полную зарядку батареи гибрида уходит около 4 часов.

Салон автомобиля отличается усиленной шумоизоляцией, для сидений предусмотрена отделка из искусственной кожи.