Kia и Hyundai нашли способ увеличить запас хода электрокаров

Технология Active Air Skirt представляет собой подвижные щитки, которые устанавливают перед передними колесами. В выдвинутом состоянии они снижают подъемную силу и турбулентность в колесных арках, улучшая тем самым коэффициент сопротивления воздуху. Тесты показали, что на электрическом Genesis GV60 показатель Cd снижается на 0,008, а запас хода увеличивается на шесть километров.

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Компании Hyundai Motor и Kia разработали новую технологию Active Air Skirt (AAS), которая улучает аэродинамику и повышает стабильность на высоких скоростях. Это специальные щитки перед передними колесами, часто встречающиеся на современных автомобилях. Корейцы просто оснастили их сервоприводом, заставив работать на скоростях от 80 километров в час. Щитки снижают подъемную силу и оптимизирует ток воздуха в арках и вокруг колес. На тестовом Genesis GV60 технология AAS снизила коэффициент сопротивления воздуху на 0,008 и увеличила запас хода на шесть километров.

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Выдвижные пластины учитывают особенности платформы E-GMP, поэтому прикрывают только шину. Так как днище полностью плоское, то дополнительных аэродинамических ухищрений ему не требуется. При этом AAS может работать в довольно широком диапазоне скоростей, в том числе далеко за 200 километров в час. Это стало возможным благодаря использованию долговечной резиновой смеси на нижней части щитков, которая защищает их от повреждения. Заявки на регистрацию изобретения уже поданы в патентные ведомства США и Южной Корее. В планах — после окончания испытаний начать ставить AAS на серийные машины.