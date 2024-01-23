Great Wall начинает продажи внедорожника Tank 700 в версии Hi4-T

Tank 700 Hi4-T поступит в продажу 30 января. Ранее был открыт предзаказ на первую ограниченную серию внедорожника по цене 700 тысяч юаней (8,5 млн рублей), но это самая дорогая версия автомобиля.

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Стоимость обычных Tank 700 пока неизвестна – ее озвучат 30 января, но она должна быть гораздо ниже. Цена же автомобиля в России будет раза в полтора выше.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 5113, 2061 и 1952 мм, а колесная база достигает 3000 мм. То есть, Tank 700 заметно больше, чем УАЗ Патриот, Changan CS95, Toyota Land Cruiser 300 или Nissan Pathfinder. Углы въезда и съезда новинки составляют 32 и 33 градусов соответственно.

Tank 700 Hi4-T оснащен гибридной силовой установкой 3.0T и 9-ступенчатым автоматом. Мотор V6 с двойным турбонаддувом имеет мощность 360 л.с., а суммарная мощность силовой установки достигает 523 л.с. и 850 Нм.

Внедорожник оснащен интеллектуальной системой полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала.