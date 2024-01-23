Дочка АвтоВАЗа остановила сборку спортивных версий Lada Vesta

Принадлежащая АвтоВАЗу компания Lada Sport приостановила сборку спортивных Vesta Sportline из-за дефицита комплектующих и временного отсутствия кузовов «универсал». Об этом сообщили в инсайдерском паблике Avtograd News во «ВКонтакте».

По их информации, для Vesta Sportline не хватает, в числе прочего, подушек безопасности. Выпуск автомобилей Granta Sport и Granta Drive Active продолжается.

Отметим, что официально приостановка производства модели не подтверждалась. Универсал поступил в продажу менее двух недель назад в двух вариантах — обычном и Black. Более простая версия продавалась за 2 млн 350 тысяч рублей, улучшенная — за 2 млн 380 тысяч рублей.

От обычной Vesta автомобиль отличается другими настройками пружин и амортизаторов, а также оригинальным кузовным обвесом, который обеспечивает наилучшие показатели лобового сопротивления и прижимной силы. Двигатель остался тем же — форсированный до 118 л. с. «атмосферник» объемом 1,6 литра.