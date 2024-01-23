Дочка АвтоВАЗа остановила сборку спортивных версий Lada Vesta
Принадлежащая АвтоВАЗу компания Lada Sport приостановила сборку спортивных Vesta Sportline из-за дефицита комплектующих и временного отсутствия кузовов «универсал». Об этом сообщили в инсайдерском паблике Avtograd News во «ВКонтакте».
По их информации, для Vesta Sportline не хватает, в числе прочего, подушек безопасности. Выпуск автомобилей Granta Sport и Granta Drive Active продолжается.
Отметим, что официально приостановка производства модели не подтверждалась. Универсал поступил в продажу менее двух недель назад в двух вариантах — обычном и Black. Более простая версия продавалась за 2 млн 350 тысяч рублей, улучшенная — за 2 млн 380 тысяч рублей.
От обычной Vesta автомобиль отличается другими настройками пружин и амортизаторов, а также оригинальным кузовным обвесом, который обеспечивает наилучшие показатели лобового сопротивления и прижимной силы. Двигатель остался тем же — форсированный до 118 л. с. «атмосферник» объемом 1,6 литра.
Отдельным преимуществом универсала стал почти в два раза больший по сравнению с седаном объем багажника — 825 литров до подоконной линии. Это дает дополнительные возможности в перевозке грузов и туризме. Все Vesta серии Sportline имеют мультимедиа систему Lada EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами Яндекса, цифровую приборную панель с функцией отображения навигации, камеру заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений и прочие опции.